Obama'nın karne notu B

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'daki 100. gününe doğru, Kanada'nın önde gelen gazetelerinden Toronto Star, Obama'ya başkanlıkta geçen ilk 100 günü için karne verdi. Obama'nın artılarını ve eksilerini sıralayan gazete, ABD Başkanının karne notunu B olarak açıkladı.



Toronto Star'ın dünkü sayısında gazetenin Washington Bürosundan Mitch Potter'ın imzasıyla manşetten verilen haberde, Obama'nın bazı eksilerine rağmen kendisinden önceki başkanlardan daha iyi durumda olduğu kaydedildi.



Haberde, Gallup'un yaptığı araştırmaya dayanarak, ilk 3 aylık performansta 100 üzerinden Ronald Reagan'ın 60, George Bush'un 50, Bill Clinton'ın 55, George W. Bush'un 58 almasına karşılık, Obama'nın 63 ile ilk sırada olduğu belirtildi.



Haberde, ekonominin canlanması için 787 milyar dolarlık paket açıklaması, Irak'tan çekileceklerini, Afganistan'a yoğunlaşacaklarının sinyalini vermesi, kök hücre çalışmalarına izin vermesi, evleri icrada bulunan ev sahiplerine destek çıkması, işkenceyi yasaklaması, Küba ile yakınlaşması, köpek sahibi olması ve güçlü hitabetiyle güzel konuşmalar yapması, Obama'nın "artıları" olarak sıralandı.



"Ödenmeyen vergiler konusunda takım arkadaşlarını kaybetmesi, ekonomik sorunlara halkın yoğunlaşmasını sağlayamaması ve Suudi Arabistan Kralının önünde gereksizce eğilmesi" ise Obama'nın bocaladığı konular olarak gösterildi.



Başkan Obama, 29 Nisan 2009'da Beyaz Saray'daki 100. gününe girecek.