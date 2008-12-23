Obama'nın karın kasları beğeni topladı

20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Hawaii'de ailesiyle birlikte tatil yapan Barack Obama'nın 'üstsüz' fotoğrafları beğeni topladı. Eleştirmenler ve gazeteciler, Obama'nın neredeyse 'baklava' olarak tabir edilen karın kasları görünecek kadar 'fit' olmasına övgüler düzdü.Hawai'de 20 motosikletli polis tarafından korunan Obama'ya yaklaşan bir yerel Hawaili gazeteci yeni başkanın ve ailesinin fotoğraflarını çekti.Gizli servis, bölgede basına tam bir yasak getirmiş olmasına rağmen Obama'nın kamuya açık bir plajda denize girmesi nedeniyle fotoğrafçıya hiçbir müdahalede bulunamadı.Fotoğrafçının Obama'nın tatil yaptığı yerin birkaç blok ötesinde oturduğu ve plajı kullanma ve bölgede istediği fotoğrafı çekme özgürlüğü olduğu açıklandı.Daha önce de Bill Clinton'un, Sarkozy'nin ve Vldimir Putin'in tatil yaparken "üstsüz" fotoğrafları çekilmişti. Washington Post gazetesi gizli servis üyelerinin Obama'nın kamuya açık bir plajda denize girmesi nedeniyle bölgede oturan Hawaili kişileri engelleme girişiminde bulunmadığını, Obama'ya bikaç yüz metre yaklaşabilen fotoğrafçının da kolaylıkla bu kareleri çekebildiğini kaydetti.