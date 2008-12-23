T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın karın kasları beğeni topladı

Hawaii'de ailesiyle birlikte tatil yapan müstakbel ABD Başkanı Obama'nın 'üstsüz' fotoğrafları beğeni topladı

23 Aralık 2008 02:00

20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Hawaii'de ailesiyle birlikte tatil yapan Barack Obama'nın 'üstsüz' fotoğrafları beğeni topladı. Eleştirmenler ve gazeteciler, Obama'nın neredeyse 'baklava' olarak tabir edilen karın kasları görünecek kadar 'fit' olmasına övgüler düzdü.  

Üstsüz yakalanan liderler - FOTOGALERİ

Hawai'de 20 motosikletli polis tarafından korunan Obama'ya yaklaşan bir yerel Hawaili gazeteci yeni başkanın ve ailesinin fotoğraflarını çekti.

Gizli servis, bölgede basına tam bir yasak getirmiş olmasına rağmen Obama'nın kamuya açık bir plajda denize girmesi nedeniyle fotoğrafçıya hiçbir müdahalede bulunamadı.

Fotoğrafçının Obama'nın tatil yaptığı yerin birkaç blok ötesinde oturduğu ve plajı kullanma ve bölgede istediği fotoğrafı çekme özgürlüğü olduğu açıklandı.

Daha önce de Bill Clinton'un, Sarkozy'nin ve Vldimir Putin'in tatil yaparken "üstsüz" fotoğrafları çekilmişti. Washington Post gazetesi gizli servis üyelerinin Obama'nın kamuya açık bir plajda denize girmesi nedeniyle bölgede oturan Hawaili kişileri engelleme girişiminde bulunmadığını, Obama'ya bikaç yüz metre yaklaşabilen fotoğrafçının da kolaylıkla bu kareleri çekebildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24