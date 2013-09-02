Obama'nın kararı için Gül: Politikalar her zaman dört dörtlük çakışmaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahalede bulunulup bulunulmamasına ilişkin kararını değerlendirdi. Gül, " Her ülkenin kendi bağımsız kararları, kendi değerlendirmeleri vardır. Bizim hissiyatımız farklı olabilir, onların ki farklı olabilir. Dolayısıyla her zaman çok da dört dörtlük çakışmayabilir politikalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey G. Karlov'un güven mektubu sunmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahalede bulunulup bulunulmamasına ilişkin kararı ABD Kongresi'ne bıraktığının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

"Obama'nın kongre kararı siyasi gelenekler içinde değerlendirilmeli. ABD'nin siyasi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım. Kendi yönetim şekilleri, kendi siyasi dinamikleri, iç politikası böyle bir ihtiyaca anlaşılan zorlamış. Dolayısıyla öyle görmek lazım.

Her ülkenin kendi bağımsız kararları, kendi değerlendirmeleri vardır. Bizim hissiyatımız farklı olabilir, onların ki farklı olabilir. Dolayısıyla her zaman çok da dört dörtlük çakışmayabilir politikalar" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat davasının ilk duruşmasının bugün yapıldığının anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Yargıdaki bir süreçle ilgili bir şey söylemek istemem" yanıtını verdi.