Obama'nın kararı İran'ı sevindirecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın savunma bütçesinde kesinti planı, Pentagon'un İran Körfezi'ndeki varlığını vururken, Tahran'ı sevindirecek. İran Körfezi'nde 20 yıldır 2 tane uçak gemisi bulunduran ABD, şimdi bu sayıyı 1'e düşürüyor.



Görevinden ayrılması beklenen ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, savunma bütçesindeki belirsizliği gerekçe göstererek, İran Körfezi'ne ikinci bir uçak gemisi göndermekten vazgeçti.

ABD Başkanı Barack Obama, ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde önümüzdeki 7 ay içerisinde 46 milyar dolar kesintiye gitmeyi hedefliyor. Plana göre, 2014 yılında ABD Savunma Bakanlığı personeline sadece yüzde 1 oranında zam yapılacak.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın uçak gemisi "USS Harry S Truman (CVN-75)" ile güdümlü mermili kruvazör "USS Gettysburg (CG-64)"un bu hafta Körfez'e konuşlandırılması kararını iptal ettiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın söz konusu kararı bütçe konusundaki belirsizlikler yüzünden aldığını ifade eden sözcü Little, ABD'nin Körfez'deki askeri varlığının bu karardan etkilenmeyeceği iddiasında bulundu.



'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız'



ABD'nin, Körfez'deki ortaklarına kalıcı taahhütlerini yerine getirme adına Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk sahasına giren bölgedeki güçlü askeri varlığını devam ettireceğini belirten Little, ABD ordusunun, bölgedeki herhangi bir tehditle yüzleşmeye ve her türlü senaryoya karşılık vermeye hazır olmayı sürdüreceğini de vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bakıma alınan "USS Dwight D. Eisenhower" bu ay sonunda Körfez'e dönerek, yaza kadar kalacak. Şu anda bölgede bulunan "USS John C. Stennis" ise "Einsenhower" in İran Körfezi'ne varmasının ardından ABD'ye geri dönecek.



Hürmüz resti



Nükleer programı nedeniyle başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan İran, dünya ham petrol akışının yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Körfezi'ni kapatmakla tehdit etmişti. Tahran'ın tehditleri sonrası ABD, İran Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmıştı.



Hagel'e Senato'dan fren



ABD Senatosu ise, Savunma Bakanı Leon Panetta'nın koltuğuna oturması planlanan eski Cumhuriyetçi Parti üyesi Chuck Hagel'in göreve başlama oylamasını erteledi. Ertelemeye gerekçe olarak, Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin Chuck Hagel hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istemeleri gösterildi.