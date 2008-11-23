Obama’nın kabinesi şekilleniyor

Obama’nın Beyaz Saray sözcülüğüne atadığı Arkansaslı 37 yaşındaki Gibbs, Demokrat Parti’nin kampanyası boyunca Obama’nın komünikasyon müdürlüğünü ve sözcülüğünü yapmıştı.ABD medyasına göre Obama’nın Demokrat Parti başkan adaylığı yarışındaki rakibi Hillary Clinton, Dışişleri Bakanlığı teklifini kabul etti. Barack Obama’nın Ticaret Bakanlığı’na Bill Clinton döneminin enerji bakanı Bill Richardson’ı, Hazine Bakanlığı’na da Timothy Geither’i atayacağı belirtiliyor.