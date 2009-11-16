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Dünya

Obama'nın Japonya'daki hareketi kızdırdı!

Obama'nın Japonya İmparatoru Akihito önünde fazla eğilerek selam vermesi, ABD'de yeni bir tartışma başlattı.

16 Kasım 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya İmparatoru Akihito önünde fazla eğilerek selam vermesi, ABD'de yeni bir tartışma başlattı.



Kimi yorumcular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da önceki günü Japonya İmparatoru Akihito ile imparatoriçe tarafından kabul edilen dünyanın bir numaralı gücü ABD'nin başkanı Obama'nın gülümseyen imparator ve imparatoriçe önünde bu denli eğilmesini "Obama'nın gereksiz yere kendini küçümsediği" yönünde değerlendirdiler.

Bu biçimde selam vermeye Japonya'da sık sık rastlanılsa da, Obama'nın bu jesti ABD'deki yorumcular tarafından kötü karşılandı.

Bunlardan biri olan muhafazakar Bill Bennett, CNN Televizyonu'na, "Bu korkunç. Bunu görmek istemiyorum. Biz krallara ya da imparatorlara eğilmeyiz. ABD Başkanı olmak demek başka birşeydir" diye konuştu.

Sağ eğilimli yorumculardan William Kristol da Fox'taki değerlendirmesinde, Obama'nın niye böyle birşey yapmaya gerek duyduğunu anlamadığını belirterek, "Bunun Japonya'da hoş karşılanacağını düşünmüş olmalı, ama bir ABD Başkanı'nın yabancı bir devlet başkanının önünde eğilmesi yerinde değil" dedi ve bu hareketin Obama yönetimindeki ABD'nin zayıf düşmesinin bir göstergesi olduğu yorumunda bulundu.

Obama, nisan ayında da Suudi Arabistan Kralı Abdullah önünde de eğilmiş ve benzer eleştirilere hedef olmuştu.

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