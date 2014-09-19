Obama'nın IŞİD'e karşı Suriye planına Senato'dan onay

ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki "ılımlı" muhalefet gruplarını Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı eğitme ve silahlandırma planı Senato tarafından onaylandı.

ABD Senatosunun onayı planın Temsilciler Meclisi'nden 156'ya karşı 273 oyla geçmesinin ardından geldi.

Obama Senato'nun onayının Amerikalıların IŞİD'e karşı savaşta birlik olduklarını gösterdiğini söyledi. Reuters'a göre oylamanın hemen ardından Beyaz Saray'da konuşan Obama "Koalisyonun parçası olarak aralarından Arap ülkelerinin de olduğu 40'tan fazla ülke, yardım önerdi" dedi.

Obama Suriye topraklarında da kendisine İslam Devleti adını veren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı saldırı düzenleyeceklerini söylemiş, ancak ABD askerleirnin karadan herhangi bir saldırıya katılmayacağının altını çizmişti.

Ancak IŞİD'e karşı "ılımlı" muhalefet gruplarını güçlendirme fikri konusunda şüpheler de var. Senato'nun genelde Obama ile ters düşen Cumhuriyetçi liderlerinden Mitch McConnell, "Muhaliflerin) koalisyonunun IŞİD'i Suriye'de yenecek savaş gücü geliştirmek konusundaki yetenekleri açısından endişeli olsam da, Başkan'ın programı başlatma önersini destekliyorum" dedi.

Senato'daki bir komite toplantısında Dışişleri Bakanı John Kerry, muhalif gruplarla ilgili endişelerin yersiz olduğunu savundu. Kerry, her biri 4 bin kadar savaşçıya sahip birçok grubun IŞİD ve diğer gruplara karşı savaştığını söyledi.

Obama'nın Demokrat partisinden de plana dair itirazlar oldu. Komite toplantısında konuşan Senatör Chris Murphy, "Son 12 yıllık savaştan birşey öğrendiysek, o da Orta Doğu'nun onu kendi çıkarımız için eğip bükme çabamıza karşı bağışık olduğudur" dedi.

Irak ve Suriye'de önemli büyüklükte toprak parçasının kontrolünü ele geçiren IŞİD, ABD hava saldırılarına misilleme olarak ABD vatandaşı iki gazeteciyi başlarını keserek öldürmüş ve videosunu internette yayınlamıştı. IŞİD bir İngiltere vatandaşının da başını keserek öldürdü.

Suriye meclis başkanı ABD'li yetkililere yazdığı bir mektupta ABD'yi IŞİD'e karşı Suriye rejimi ile işbirliği yapmaya çağırmış, "ılımlı" muhalefet gruplarının ellerine geçecek silahları IŞİD'e satması önünde bir engel olmadığını söylemişti.

BBCTürkçe