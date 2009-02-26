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Dünya

Obama'nın Irak'tan çekilme takvimi 19 ay

Irak'tan çekilme takviminin yarın açıklanması beklenirken, ABD Başkanı Obama 19 aylık bir süreçte çekilmeyi planlıyor.

26 Şubat 2009 02:00

Irak'tan çekilme takviminin yarın açıklanması beklenirken, ABD Başkanı Obama 19 aylık bir süreçte çekilmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'taki Amerikan askerlerinin 19 ay içinde çekilmesi yönünde bir takvim üzerinde duruyor ancak bu konuda son kararını vermedi.

ABD yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, "19 ay seçeneği üzerinde duruyor gibi. Sonunda bu yönde karar alınacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yetkili, Başkan Obama'nın nihai kararını henüz vermediğini söyledi.

Barack Obama'nın yarın Irak'taki Amerikan askerlerinin çekilmesiyle ilgili takvimi açıklaması bekleniyor.

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