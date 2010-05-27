Obama'nın insan hakları karnesi karışık

T24-



Raporda, bu ülkelerin insan haklarına daha saygılı olmaları yönünde baskı oluşturulması için kendi kayıtlarının açıklanması konusunda başarısız oldukları'' öne sürüldü.





ABD'de başkan Barack Obama'nın daha önce söz verdiği halde Guantanamo kampını kapatmayı başaramadığı belirtilen raporda, Obama yönetimindeki ABD'nin insan hakları konusunda 'karışık' bir görüntü verdiği ifade edildi.





Örgütün genel sekreteri Claudio Cordone, Associated Press ve Retuers'a yaptığı açıklamada, Guantanamo'daki cezaevinin kapatılması yönünde bazı olumlu gelişmeler olduğuna, ancak buradaki işkence iddiaları konusunda birilerinin sorumlu tutulacağı yönünde hiçbir işaret bulunmadığına dikkati çekti.





Cordone, ''Buranın (Guantanamo) kapatılmasına yönelik olumlu işaretler var, ancak hala açık ve uluslararası standartlara uymayan askeri komisyonlarla çalışılıyor'' diye konuştu.



İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDAKİ SAVAŞ SUÇLARI





İsrail'in 2008-2009 yıllarındaki Gazze saldırılarına da işaret edilen raporda, ''BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda yanlı davrandığı'' ifade edildi.





Raporda, ''ABD ile AB üyesi ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonlarını kullanarak uluslararası adaleti engellediği'' kaydedildi.





Sözkonusu ülkelerin, İsrail'in Gazze saldırısı sırasında işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmasını engellediği belirtilen raporda, İsrail güçlerinin bu süreçte işlediği suçlardan örnekler verildi.





Raporda, İsrail ve Gazze'yi kontrol altında tutan Hamas'ın konuya ilişkin olarak hazırlanan Goldstone raporundaki hesap verme zorunluluğunu gözardı ettikleri, bunun için uluslararası baskıya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.





ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NİN BEŞİR DAVASI





Söz konusu 3 ülkeyle birlikte G20 ülkelerinin bazılarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) savaş suçlarına karşı hukuki yollara başvurma girişimine katılmadığı da raporda ifade edildi.





Raporda, ICC'nin Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir için Darfur bölgesindeki olaylar nedeniyle savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yakalama emri çıkartmasının 2009 yılının uluslararası adalet açısından dönüm noktası yaptığı belirtildi.





Raporda, Güney Afrika ve Botswana hariç olmak üzere Afrika Birliği'nin ICC ile işbirliğini reddettiği kaydedildi.





Claudio Cordone, ''Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Türkiye ve ABD, uluslararası adalet çabalarına kasıtlı olarak balta vurmak değilse bile, (katkı vermekten) uzak durdular'' dedi.

Raporda, ICC ile işbirliği anlaşması imzalamayan G20 ülkelerinin bu anlaşmayı imzalayarak, uluslararası toplumla birlikte olduğunu göstermeleri çağrısı da yapıldı.





Yıllık değerlendirme raporunda, Rusya ve Çin de Sri Lanka hükümetinin asi grupların hareketini kanlı bir şekilde bastırmasının uluslararası gruplarca incelenmesini bloke ettikleri gerekçesiyle eleştirildi.