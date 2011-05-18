Obama'nın imajı İslam dünyasında kötü

T24 - ABD ve Başkanı Barack Obama'nın İslam dünyasındaki imajının bir yılda gerilediği ortaya çıktı.

Pew Research Center tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, sadece Obama'nın çocukluğunu geçirdiği en kalabalık Müslüman ülke Endonezya'da hala ABD'ye karşı olumlu bir görüş bulunduğunu gösterdi.

Obama'nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki demokrasi yanlısı gösterilerle ilgili bir konuşma yapmasına sayılı günler kala sonuçları yayımlanan araştırmaya göre, Endonezya'da bile 2010'dan 2011'e ABD'nin olumlu imajı yüzde 59'dan yüzde 54'e düştü.

Türkiye ve Ürdün'de de ABD'ye olumlu bakışların azaldığını ortaya koyan araştırmada, Ürdün'de bu oranın yüzde 13'ten yüzde 8'e, Türkiye'de ise yüzde 17'den yüzde 10'a gerilediği görüldü.

Araştırma, Türklerin yüzde 12'sinin Obama'ya güvendiğini, bunun da 2010'a nazaran 11 puanlak bir azalmaya işaret ettiğini, Ürdün'de ise Obama'ya duyulan güvenin 2 puan artarak, yüzde 28 olduğunu ortaya koydu.

Pakistan'da ABD'ye olumlu bakışın yüzde 17'den yüzde 11'e düştüğü, buna karşılık Obama'ya duyulan güvenin yüzde 8'den yüzde 10'a yükseldiğini gösteren araştırma sonuçlarının Mart-Nisan döneminde Türkiye, Mısır, Endonezya, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerde yapıldığı belirtilirken, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra sonuçların değişebileceğine dikkati çekildi.



