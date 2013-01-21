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Obama'nın ikinci dönemi için büyük tören

Obama başkanlığının ikinci dönemine törenle başladı

21 Ocak 2013 12:41

Beyaz Saray'daki küçük bir törenle ikinci dönem başkanlığına dün başlayan Barack Obama'nın bugünkü törenine yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.

ABD anayasası, başkanlık yemin törenlerinin 20 Ocak günü öğle saatlerinden önce yapılmasını öngörüyor; bu tarih pazar gününe rastladığı için küçük bir tören düzenlendi.

Kongre binası önünde toplanacak olan kalabalık Obama'nın binanın girişindeki merdivenlerde göreve başlamasına tanıklık edecek.

Obama'nın 2009'daki yemin törenine yaklaşık iki milyon kişi katılmıştı. Bugünkü kutlamalar sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak.

Obama dün Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın yönettiği törende İncil'e el basarak, "Anayasayı koruyup, muhafaza edip, savunacağına" yemin etti.

Kongre önündeki törende Beyonce'un da sahne alması bekleniyor. Törene, Obama'nın eşi ve kızları da katıldı. Başkan Yardımcısı Joe Biden da yemin etti. Biden da bugünkü büyük törende yeminini tekrarlayacak.

 

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