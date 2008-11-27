Obama'nın güvenlik ekibi Türkiye'ye yakın

ABD'nin müstakbel başkanı Obama’nın, Savunma Bakanı Robert Gates’ten görevde kalmasını istediği, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na da emekli Orgeneral James Jones’u getireceği bildirildi. Bu isimler ve dışişleri bakanı olması beklenen Hillary Clinton, Türkiye’ye yakın olarak biliniyor.



Barack Obama’nın yeni kabinesinin önemli isimleri artık belli gibi. En son Obama’nın, şimdiki Savunma Bakanı Robert Gates’ten, en az bir yıl için göreve devam etmesini istediği ve Gates’in bunu kabul ettiği, geçiş dönemi yetkililerince bildirildi.



İki yıldır başkan George Bush’un kabinesinde görev yapan ılımlı Cumhuriyetçi Gates’in, Pentagon’un başında oldukça başarılı olduğu değerlendirmesi dile getiriliyor.



Yetkililer, Obama’nın, kendisine en yakın yönetim yetkilisi niteliğini taşıyacak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da, eski NATO başkomutanı emekli Orgeneral James Jones’u seçtiğini belirttiler.



Dışişleri'ne Hillary önerilmişti



Obama’nın, dışişleri bakanlığını da, Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışındaki eski rakibi Hillary Clinton’a önerdiği bildirilmişti.



Hillary’nin bu göreve gelmesi durumunda Obama’nın yeni güvenlik kabinesinin, Gates, Jones ve Clinton’dan oluşması bekleniyor.



Bu üç ismin tamamının, Türkiye’ye pozitif bakan deneyimli devlet şahsiyetleri olduğu değerlendirmesi Washington’da yapılıyor.