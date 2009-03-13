T24 LogoT24 Logo
Gündem

Obama’nın güvenlik ekibi İstanbul’da

ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret öncesi bir güvenlik ekibi özel uçakla İstanbul'a geldi.

13 Mart 2009 02:00

ABD Başkanı Obama'nın 6-7 Nisanda Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret öncesi bir güvenlik ekibi özel uçakla İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, 33 kişiden oluşan özel ekip, Başkan Barack Obama'nın Türkiye ziyareti öncesi dün Ankara'da yapılan incelemelerin ardından bugün de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

ABD'ye ait özel uçağın alana park etmesinin ardından, 3 kişilik bir ekip alanda Başkan Barack Obama'nın uçağının ineceği yeri tespit ederek, alınacak güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.

Diğer görevlilerin ise Başkan Obama'nın İstanbul programı süresince kullanacağı güzergah, konaklayacağı yer, toplantılara katılacağı mekanlar ve protokol kuralları konularında incelemeler yaptığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24