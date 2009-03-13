Obama’nın güvenlik ekibi İstanbul’da

ABD Başkanı Obama'nın 6-7 Nisanda Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret öncesi bir güvenlik ekibi özel uçakla İstanbul'a geldi.



Alınan bilgiye göre, 33 kişiden oluşan özel ekip, Başkan Barack Obama'nın Türkiye ziyareti öncesi dün Ankara'da yapılan incelemelerin ardından bugün de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.



ABD'ye ait özel uçağın alana park etmesinin ardından, 3 kişilik bir ekip alanda Başkan Barack Obama'nın uçağının ineceği yeri tespit ederek, alınacak güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.



Diğer görevlilerin ise Başkan Obama'nın İstanbul programı süresince kullanacağı güzergah, konaklayacağı yer, toplantılara katılacağı mekanlar ve protokol kuralları konularında incelemeler yaptığı bildirildi.

