Obama'nın göçmen yasasına tek yargıç karşı çıktı, yasa askıya alındı

ABD Başkanı Barack Obama’nın üzerinde titizlikle çalıştığı göçmenlik yasası, Teksas’taki bir yargıcın engeline takıldı. Yasaya karşı çıkılan Teksas'ta 4 ila 5 milyon yasadışı göçmen yaşıyordu.

Yasaya karşı çıkan 26 eyalet arasında olan Teksas’tan yargıç Andrew S. Hanen, bir grup Cumhuriyetçi Partili siyasinin başvurusunun değerlendirdiği dava sonucunda, Obama’nın yasasını geçici olarak engellediğini açıkladı.

Obama’nın göçmenlikle ilgili yasasında yer alan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin engellenmesine bir yargıcın geçici olarak engel koyması, yönetime vurulan büyük bir darbe olarak tanımlanıyor. Yasal süreç halen devam ederken yasanın askıda kalması kararına varan yargıcın bu hareketi, “yasalara göre değil ancak erdemin gerektirdiği” şekilde yasanın uygulanması gerektiği görüşünde olan yönetime bir darbe oldu. Bugün uygulamaya girmesiyle çok sayıda yasadışı göçmenin yasaya başvurması düşünülüyordu. Çok sayıda göçmenin yaşadığı Teksas eyaleti, 4 ila 5 milyon yasadışı göçmenin yasal statü edinerek ülkede oturma ve çalışma izni almasını sağlayacak yasaya karşı çıkıyor.