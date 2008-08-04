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Dünya

Obama'nın gizli çocuğu mu var?

ABD’de seçim süreci ilerledikçe, başkan adaylarıyla ilgili 'inanılmaz' iddialar da artmaya başladı. Şimdi de Demokrat aday Obama'nın gizli çocuğu olduğu öne s&uu

04 Ağustos 2008 03:00

ABD’de seçim süreci ilerledikçe, başkan adaylarıyla ilgili "inanılmaz" iddialar da artmaya başladı. Şimdi de, Demokrat Parti Başkan Adayı Barack Obama’nın, kamuoyundan sakladığı gizli bir çocuğunun bulunduğu ileri sürüldü.

Haftalık Globe gazetesi, bu iddiaya ilişkin haberini "Aşk Çocuğu Skandalı" başlığıyla manşetine taşıdı. İddiaya göre, eski CIA ve askeri istihbarat ajanlarından oluşan çok iyi finanse edilmiş bir ekip Obama’nın geçmişini araştırarak kılı kırk yarıyor ve gizli çocuğu arıyor. Obama’nın düşmanlarının "gizli çocuk" için bir milyon dolar ödül vermeye hazır olduğu da belirtildi.

Obama’nın geçmişini araştıran ekibin, sağ-kanat zengin finansörlerce desteklendiği ve amacın Demokrat adayın Beyaz Saray’a girişini önlemek olduğu ifade edildi. Ekibin, Hawaii, New York, Chicago ve Los Angeles’te sürekli "Obama’nın kirli çamaşırlarını aradığı" kaydedildi.

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