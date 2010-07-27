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Dünya

Obama'nın Filistin şartı

ABD Başkanı, Mahmud Abbas'a, Filistin devletinin kurulması konusundaki yardım için İsrail ile doğrudan görüşmelere başlanması gerektiğini iletti.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - ABD ve Filistin kaynaklarının doğruladığı mesaja göre ABD Başkanı, Mahmud Abbas'a, Filistin devletinin kurulması konusundaki yardım için İsrail ile doğrudan görüşmelere başlanması gerektiğini iletti.

ABD'nin, Filistin lideri Mahmud Abbas'a, Filistin devletinin kurulması konusunda Başkan Barack Obama'nın yardımını istiyorsa, bir an evvel İsrail ile doğrudan görüşmelere başlaması gerektiğini ilettiği bildirildi.

Associated Press'in elde ettiği Filistin yönetiminin bir iç belgesine göre, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell söz konusu mesajı bu ay Abbas'a illetti. 

Filistinli başmüzakereci Saib Erekat da 36 sayfalık belgenin bu bölümlerini doğrulayarak, Abbas'a "Obama'nın yardımını istiyorsa, doğrudan görüşmelere başlaması gerektiğinin" bildirildiği söyledi.



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