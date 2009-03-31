Obama'nın en önemli Avrupa durağı Türkiye olabilir

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Londra'daki G-20 zirvesiyle başlayacak Avrupa turunun en önemli durağını Türkiye ziyaretinin oluşturabileceğini yazdı.



Gideon Rachman imzalı makalede, Obama'nın Avrupa turundaki G-20, NATO ve AB-ABD zirvesinden oluşan üç ayağın çok da önemli sonuçlar vermeyebileceği belirtildi.



Herkesin, bu turun en önemli ayağını Londra'daki G-20 zirvesinin oluşturacağını düşündüğü ifade edilen yazıda, bu düşüncenin yanlış olabileceği, Obama'nın en önemli durağının Türkiye olabileceği kaydedildi.



Obama'nın Türkiye'nin ardından Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunabileceğini de öne süren yazar, G-20 ve NATO zirveleriyle AB-ABD zirvesini önemsiz kılan unsurları sıraladıktan sonra, şu görüşleri dile getirdi:



"Geriye bir tek Türkiye kalıyor. Bu, gezinin sonucu önceden tahmin edilmesi en güç bölümü ve ortada büyük soru işaretleri var. Mesela Başkan Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı uzun süredir sözünü verdiği İslam ve batı dünyası arasındaki ilişkilere dair önemli bir açıklamaya dönüştürecek mi? ABD'nin Türkiye'deki popülaritesinin düşmesine yol açan Türk-Amerikan ilişkilerindeki tehlikeli tahribatı giderebilecek mi? Türkiye, İran ve Orta Doğu barış süreci konusunda ne tür bir rol oynayabilir? Ermeni meselesi konusunda ne diyecek."



ABD Kongresi'nin Ermeni tasarısı için ısrarlı bir tutum içinde olduğunu, ABD başkanının adaylığı sırasında Ermeni lobisine sempatik bir yaklaşımı bulunduğunu ifade eden yazar, "Ancak Başkan Obama ABD-Türkiye ilişkilerinin daha fazla zarar görmemesi için çaba harcayacak" ifadesini kullandı.



5 Nisan'da Ankara'da



Obama’nın 5 Nisan pazar akşamı Ankara’ya ulaşması bekleniyor. ABD Başkanı, 7 Nisan’a kadar sürecek Ankara ve İstanbul’u kapsayan ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ayrıca, Medeniyetler İttifakı'nın yapılacağı İstanbul’da bazı öğrenciler ve medya temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısında da buluşacak.