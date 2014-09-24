Obama'dan 'elinde kahveli' asker selamı

IŞİD operayonu kapsamında Deniz Kuvvetleri’yle bir araya geldi. ABD Başkanı Barack Obama, Marine One adlı helikopterden indikten sonra elinde kahvesiyle askerlere selam vermesi “yeterince resmî olmadığı” gerekçesiyle tartışmaya yol açtı.

CNN’in haberine göre, Beyaz Saray’ın Instagram hesabından paylaşılan kısa videoda, Obama’nın New York’a varışı gözüküyor. Ancak, videoda Obama'nın elinde kahveyle askerleri selamladığını görenler olayı Obama’nın “ciddiyetsizliğinin göstergesi” olarak yorumladı. ABD Başkanı Obama, daha önce de ABD’li gazeteci James Foley’nin IŞİD militanları tarafından infaz edilmesinin ardından golf oynamasıyla tepki çekmişti.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un da, 2001'de köpeğiyle verdiği asker selamı çok konuşulmuştu.