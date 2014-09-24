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Dünya

Obama'dan 'elinde kahveli' asker selamı

ABD Başkanı Obama'nın elinde kahvesiyle verdiği asker selamı tartışmaya yol açtı

24 Eylül 2014 13:16

IŞİD operayonu kapsamında Deniz Kuvvetleri’yle bir araya geldi. ABD Başkanı Barack ObamaMarine One adlı helikopterden indikten sonra elinde kahvesiyle askerlere selam vermesi “yeterince resmî olmadığı” gerekçesiyle tartışmaya yol açtı.

CNN’in haberine göre, Beyaz Saray’ın Instagram hesabından paylaşılan kısa videoda, Obama’nın New York’a varışı gözüküyor. Ancak, videoda Obama'nın elinde kahveyle askerleri selamladığını görenler olayı Obama’nın “ciddiyetsizliğinin göstergesi” olarak yorumladı. ABD Başkanı Obama, daha önce de ABD’li gazeteci James Foley’nin IŞİD militanları tarafından infaz edilmesinin ardından golf oynamasıyla tepki çekmişti.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un da, 2001'de köpeğiyle verdiği asker selamı çok konuşulmuştu. 

 

 

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