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Ekonomi

OBAMA'NIN EKONOMİ DANIŞMANI İSTİFA ETTİ WASHINGTON (A.A)

06 Ağustos 2010 14:16

-OBAMA'NIN EKONOMİ DANIŞMANI İSTİFA ETTİ WASHINGTON (A.A) - 06.08.2010 - Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Kurulu Başkanı Christina Romer, görevinden istifa etti. İstifasını dün açıklayan Romer'in 3 Eylül'de görevini bırakacağı ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'ndeki ekonomi profesörlüğü görevine geri döneceği belirtiliyor. Romer'in sonbaharda liseye başlayacak oğluyla birlikte Kaliforniya'ya dönme isteğini uzun zamandır dile getirdiği ifade ediliyor.  Christina Romer, kriz döneminde ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomi konularına ilişkin konuşma ve cevaplarını denetleyen kişi olarak biliniyor.  Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Romer'in istifanın sürpriz olmadığı ve ailevi nedenlerden dolayı uzun zamandır istifa etmeyi istediği ifade edildi. Beyaz Saray'ın Bütçe Müdürü 41 yaşındaki Peter Orszag da Haziran ayında görevinden istifa etmişti. Obama yönetimine 18 ay hizmet veren Orszag'ın, Obama'nın ekonomik canlanma planı ile sağlık sistemi reformunda iz bıraktığı belirtilmişti.

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