Obama'nın ekonomi danışmanı istifa etti

T24- Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Kurulu Başkanı Christina Romer, görevinden görevinden ayrıldı.



Habertürk'ün haberine göre, istifasını dün açıklayan Romer'in 3 Eylül'de görevini bırakacağı ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'ndeki ekonomi profesörlüğü görevine geri döneceği belirtiliyor. Romer'in sonbaharda liseye başlayacak oğluyla birlikte Kaliforniya'ya dönme isteğini uzun zamandır dile getirdiği ifade ediliyor. Christina Romer, kriz döneminde ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomi konularına ilişkin konuşma ve cevaplarını denetleyen kişi olarak biliniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Romer'in istifanın sürpriz olmadığı ve ailevi nedenlerden dolayı uzun zamandır istifa etmeyi istediği ifade edildi.