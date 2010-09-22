-OBAMA'NIN EKONOMİ DANIŞMANI İSTİFA EDİYOR WASHINGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Ekonomi Komisyonu Başkanı Lawrence Summers, yıl sonunda istifa edeceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Summers, Harvard Üniversitesindeki profesörlük görevine dönme planlarını ilan etti'' ifadesi kullanıldı. Amerikan ekonomisinin 1930'dan beri en kötü resesyonunun etkilerinin hala görüldüğü bir dönemde istifa niyetini açıklayan Summers, üç ayda Beyaz Saray'ın ekibinden ayrılan üçüncü kişi olacak.