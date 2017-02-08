Obama'nın durdurduğu petrol boru hattına devam kararı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde inşa edilmeye başlanan ve toplumda tartışmalara neden olan petrol boru hattının inşaatına devam edileceği açıklandı. Yapımı Aralık ayında bir önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından durdurulan boru hattının yapımını Donald Trump'ın desteklediği biliniyordu.

Amerikan ordusunun salı günü yaptığı açıklamada, dört eyalet üzerinden geçecek boru hattının yapımına izin verileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, daha önce boru hattının inşa sürecinde yapılacağı açıklanan çevresel uyumluluk ve sürdürülebilirlik testlerinin yapımının iptal edildiği ifade edildi.

Trump'ın petrol yatırımları

Ordunun açıklaması, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başladıktan sonra yayınladığı kararnameyle iki petrol boru hattı projesinin yeniden uygulamaya konacağını duyurmasının ardından gerçekleşti. Trump başkan olmadan önce iş adamı sıfatıyla boru hattı işletme firması ETP.N ve uluslararası enerji firması Phillips 66'ya yüksek seviyede yatırım yapmıştı.

Projenin planlanan güzergahı doğrultusunda hattın yerliler için önem arz eden doğal koruma bölgesinin içinden geçmesi öngörülüyor. Boru hattı aynı zamanda Missouri Nehri'nin içinden de geçecek. Yaklaşık 3,8 milyar dolar değerindeki boru hattı, bin 900 kilometre uzunluğunda olacak ve yaklaşık 2,7 milyar dolara mal olacak. Boru hattı North Dakota'da bulunan binlerce sondaj alanından elde edilen petrolü Illinois eyaletine taşıyacak.

Yeni protestolar bekleniyor

Barack Obama yönetimi boru hattı için alternatif bir güzergah aranacağını açıklamıştı. Bu yeni güzergah çerçevesinde boru hattının yerliler için yalnızca bir su deposu işlevi görmeyip aynı zamanda kültürel bir önem de taşıyan Oahe Gölü'nün altından geçmemesi amaçlanıyordu.

Boru hattının takip etmesi öngörülen güzergah, yerlilerin kutsal topraklarına hakaret niteliği taşıyacağı ve çevreye zarar vereceği nedeniyle yerlilerin ve çevrecilerin protestolarına neden olmuştu. Polis protestolara sert şekilde karşılık vermişti. Amerikalıların Trump yönetiminin yeniden inşa kararı karşısında yeni protestolar düzenlemesi bekleniyor.

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DPA/AP/BÜ