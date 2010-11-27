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Dünya

Obama'nın dudağını patlattılar!

ABD Başkanı'nın basketbol oynarken dudağının patladığı ve 12 dikiş atıldığı bildirildi.

27 Kasım 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama’nın basketbol oynarken dudağının patladığı ve 12 dikiş atıldığı bildirildi. 



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, olayın Obama’nın favori sporunu arkadaşları ve aile üyeleriyle Washington banliyösündeki Fort McNair askeri üssünde oynarken meydana geldiği belirtildi. Rakip oyuncunun dikkatsizlik sonucu dirsek darbesinin dudağını patlatması üzerine Başkan Obama’nın dudağına Beyaz Saray medikal ekibi tarafından 12 dikiş atıldığı kaydedildi. Operasyonun lokal anesteziyle ve başkanlık ikametgahında yapıldığı belirtildi.


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