-OBAMA'NIN DUDAĞINA 12 DİKİŞ ATILDI WASHINGTON (A.A) - 26.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın basketbol oynarken dudağının patladığı ve 12 dikiş atıldığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olayın Obama'nın favori sporunu arkadaşları ve aile üyeleriyle Washington banliyösündeki Fort McNair askeri üssünde oynarken meydana geldiği belirtildi. Rakip oyuncunun dikkatsizlik sonucu dirsek darbesinin dudağını patlatması üzerine Başkan Obama'nın dudağına Beyaz Saray medikal ekibi tarafından 12 dikiş atıldığı kaydedildi. Operasyonun lokal anesteziyle ve başkanlık ikametgahında yapıldığı belirtildi.