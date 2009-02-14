Obama'nın dev teşvik paketine onay

ABD Başkan Barack Obama'nın ekonomik krizle mücadelede büyük önem verdiği 787 milyar dolarlık dev teşvik planı, Kongre'nin iki kanadında da kabul edildi.



Teşvik paketi tasarısının nihai haline getirilmesinden sonra ilk oylama, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapıldı ve burada yasa, 183'e karşı 246 oyla kabul edildi.



Buradaki oylamada Cumhuriyetçi milletvekillerinin tamamı ve 7 Demokrat milletvekili, yasa aleyhinde oy kullandı.



Daha sonra da Senato'daki oylamada yasa, 38'e karşı 60 oyla geçti. Bu oylamada yasanın tartışmasız kabulü için 60 oya ihtiyaç vardı ve bu tam sınırda sağlandı.



Senato'daki oylamada 3 ılımlı Cumhuriyetçi senatör, Demokratlarla birlikte oy kullandı.



Kongreden geçen teşvik yasası, Başkan Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.



Yasanın Kongrede kabulü, Obama'nın, başkanlık dönemindeki ilk büyük zaferi olarak nitelendiriliyor. Ancak bu zafer, Cumhuriyetçiler ile uzlaşma yoluyla değil, Cumhuriyetçilerin ezici çoğunluğunun engellemesine karşı elde edildi.



Teşvik paketi, bazı vergi indirimleriyle 3,5 milyon kişiye istihdam sağlaması umulan ve devletin fonlarıyla gerçekleştirilecek büyük altyapı projelerinden oluşuyor.



