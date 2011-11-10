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Dünya

Obama'nın danışmanı istifa etti

ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu'dan sorumlu danışmanı Dennis Ross'un istifa ettiği bildirildi.

10 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu'dan sorumlu danışmanı Dennis Ross'un istifa ettiği bildirildi. 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jay Carney, yaptığı açıklamada, '' Dennis Ross, olağanüstü bir kamu hizmeti yapmıştır ve yaklaşık 3 yıldır başkanın takımının kritik üyelerinden biri olmuştur'' dedi.

Carney, Ross'un, başkanın özel asistanı olduğunu ve başlarda 2 yıl Obama ile çalışacağının taahhüt edildiğini söyledi. Sözcü Carney, ''ancak 'Arap baharı' devrimi sonrası Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi ışığında Ross'un görevi 1 yıl daha uzatılmıştı'' diye konuştu.


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