Obama'nın danışmanı istifa etti

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jay Carney, yaptığı açıklamada, '' Dennis Ross, olağanüstü bir kamu hizmeti yapmıştır ve yaklaşık 3 yıldır başkanın takımının kritik üyelerinden biri olmuştur'' dedi.Carney, Ross'un, başkanın özel asistanı olduğunu ve başlarda 2 yıl Obama ile çalışacağının taahhüt edildiğini söyledi. Sözcü Carney, ''ancak 'Arap baharı' devrimi sonrası Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi ışığında Ross'un görevi 1 yıl daha uzatılmıştı'' diye konuştu.