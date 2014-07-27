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Dünya

Obama'nın Çeçenistan'a girişi yasaklandı

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov AB yaptırımlarına misilleme olarak AB ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin Çeçenistan'a girişinin yasaklandığını duyurdu

27 Temmuz 2014 17:21

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, AB yaptırımlarına misilleme olarak yaptırım listesi hazırladı. Listede isimleri olan kişilerin Çeçenistan'a girişinin yasaklanacağını bildirdi.

DHA’nın haberine göre, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadırov, kendi İnstagram hesabından "Sevgili dostlarım" diye başlayan mesajında tüm dünyanın Afganistan, Libya, Suriye ve Irak'ta, son dönemde Ukrayna'da trajedilere tanık olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Demokrasi ihracatı şekli altında oradaki sivil insanları, kadınları, yaşlıları, çocukları öldürüyor, şehirleri, ibadet yerlerini yakıp yıkıyorlar. Tüm bu olanlardan doğrudan ABD ve Avrupa Birliği sorumludur. Bu ülkelerin liderleri ülkelere ve halklarla karşı yönlendirilmiş devlet terörüdür. Çoğunlukla da Müslümanlar'ın kanı akıyor. Bugün ABD ve AB'nin bana karşı uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak ben de şöyle bir yaptırım listesi hazırlamaya karar verdim.

Bu listede ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Shculz yer alıyor."

Ramazan Kadırov, bu kişilerin hesap ve varlıklarının dondurulması için talimat verdiğini 27 Temmuz'dan itibaren Çeçenistan'a girişlerinin yasaklandığını açıkladı. 

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