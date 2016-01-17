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Dünya

Obama cebinde taşıdığı hatıraları gösterdi

Obama Youtube’un popüler isimlerine söyleşi verdi

17 Ocak 2016 09:40

ABD Başkanı Barack Obama YouTube söyleşisinde cebinde taşıdığı hatıra eşyalarını kameralara gösterdi.

Obama Youtube’un popüler isimlerinin sorularını yanıtladı. Kendisine soru soran 3 isimden birisi olan ve Youtube’daki "Missglamorazzi" ismiyle bilinen Ingrid Nilsen röportaj öncesinde Obama'dan sevdiği eşyalardan birkaçını getirmesini istemişti. Obama da Nilsen’ı kırmayarak cebinde taşımaktan hoşlandığı birkaç parça eşyayı kameralara gösterdi.

Obama’nın cebinden Papa Francis’in kendisine verdiği bir tespih, Budist bir rahibin verdiği küçük bir Buda, bir motorcunun verdiği metal poker çipi, Hindu inanışındaki tanrılardan biri olan Hanuman’ın heykeli ve bir Kıpti haçı çıktı.

Obama cebindeki bu nesnelerle arasında metafiziksel bir bağ olmadığını ancak bu küçük hatıraların onu kendisine veren insanı hatırlattığını söyledi. Parçalardan bazılarını ise başkan seçildikten günümüze kadar yanından ayırmadığının altını çizdi.

Obama yorulduğunda ya da kendisini kötü hissettiği anlarda bu hatıralardan güç alarak çalışmaya devam etme gücü bulduğunu sözlerine ekledi.

 

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