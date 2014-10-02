Obama'nın 'canını tehlikeye atan' Gizli Servis direktörü istifa etti

ABD'de, Başkan Barack Obama'yı korumakla görevli Gizli Servis Direktörü Julia Pierson, Obama'nın 'koruma boşluğu nedeniyle tehlikede olduğu' tartışmaları üzerine istifa etti.

Pierson'u istifaya sürükleyen güvenlik boşluklarından biri, Atlanta'da sabıkalı bir silahlı güvenlik görevlisinin 16 Eylül'de Başkan Obama'yla aynı asansöre binmesine izin verilmesi, diğeri de 19 Eylül'de bıçaklı bir kişinin parmaklıkları aşarak kilitli olmayan ve alarm düzeneği kurulmamış bir kapıdan Beyaz Saray'a girdiği iddiaları oldu.

Beyaz Saray'daki büyük güvenlik boşluğu nedeniyle Kongre'de sert soruların hedefi olan Gizli Servis Direktörü Pierson'a, Atlanta'daki olayın ortaya çıkmasıyla istifa çağrıları yapıldı.

Pierson'un Çarşamba günü istifasını sunduğu ABD İç Güvenlik Bakanı, yapılan açıklamada "Bugün, ABD Gizli Servis Direktörü Julia Pierson istifasını sundu, ben de kabul ettim" dedi.

Bakan, Pierson'u 30 yıl boyunca Gizli Servis ve ABD ulusu için yaptığı hizmetlerden dolayı da saygıyla selamladığını ifade etti.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest da, Başkan Obama'nın Pieson'ı 'kamu hizmetlerinden ötürü takdir ettiğini' söyledi.

Pierson'un yerine, geçici olarak başkanlık koruma biriminden sorumlu Joseph Clancy atandı.

'Plan doğru uygulanmadı'

Kongre'nin etkin isimleri Pierson'a istifa çağrıları yapıyordu.

Pierson ise güvenlik boşluğu yaşanan olaylarda, Gizli Servis'in güvenlik planlarının 'doğru uygulanmadığını' kaydetti.

Üzerinde bıçak taşıyan 42 yaşındaki Omar Gonzalez'in, 19 Eylül'de parmaklıkları aşıp Beyaz Saray'a girdiği öne sürüldü.

Gonzalez ise, üzerinde ölümcül ve tehlikeli bir silahla korumalı Beyaz Saray binasına girdiği iddialarını reddetti.

Savcılar, Gonzalez'in Beyaz Saray'ı çevreleyen ana parmaklıklardan atlayıp kilitli olmayan kapıdan içeri girdiğini ve Doğu Kanadı'na (East Room) çıktığını söylüyor.

Olay sırasında Obama ve ailesinin Beyaz Saray'da olmadığı, 10 dakika öncesinde helikopterle binadan ayrıldığı belirtildi.

Obama'nın 16 Eylül'de de Atlanta'da bir asansöre üç mahkûmiyeti olan silahlı bir güvenlik görevlisiyle aynı asansöre bindiği ortaya çıktı.

Güvenlik görevlisi, uyarılara rağmen asansörde cep telefonuyla Obama'nın görüntülerini çekmesi üzerine ajanlar tarafından sorgulandı. Görevlinin üzerinde silah olduğu da sorguda ortaya çıktı.

Bir gözetmen görevlinin 'silahlı olduğunu bilmeden' silahını teslim etmesini istedi. Bunun üzerine görevlinin üzerinden silahını çıkarması Gizli Servis ekiplerini de şaşırttı.

Bu olay üzerine görevlinin işine son verildi.

ABD yasalarına göre, Obama'ya yakın mesafede olan silahlı korumaların yalnızca Gizli Servis görevlisi olmaları ve herhangi bir sabıkalarının bulunmaması gerekiyor.