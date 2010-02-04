Obama'nın bütçesinde savunmaya rekor harcama

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'den 2011 mali yılı için savunma harcamalarında 708 milyar dolarlık ''rekor düzeyde'' bütçe talep etti.





3,83 trilyon dolarlık harcama öngören 2011 mali bütçesini Kongre'ye sunan Obama, savunmaya önemli pay ayırdı. Obama, bütçesinde bazı iç harcamaları ''dondurma planı'' sunarken, savunma harcamalarında artışa gitti.



Obama'nın bütçesinde savunma harcamalarının toplamda 708 milyar dolar gibi ''rekor'' düzeye ulaştığı belirtiliyor.



Buna göre sunulan bütçe, Savunma Bakanlığı Pentagon'un taban bütçesinin yüzde 3,4 artırılarak 549 milyar dolara çıkarılmasını öngörüyor. Bunun yanında, ABD'nin Irak, Afganistan ve Pakistan'daki askeri misyonu için de 159 milyar dolarlık ödenek ayrılması isteniyor. 33 milyar dolar da Afganistan'daki asker artırımı için talepte bulunuldu.



Bütçede, Pakistan'a sınırları içerisindeki ''radikallerle'' mücadele edebilmesi için 1,2 milyar dolar, ekonomisi için 1,3 milyar dolar destek sağlanması öngörülüyor. Bunun yanında Afganistan'a 4 milyar, Irak'taki faaliyetler için de 2,6 milyar dolar ayrılması planlanıyor. Bütçede, Dışişleri Bakanlığı'na da 57 milyar dolar bütçe ayırıyor.



Bu durum, Obama'nın önceki Başkan George Bush'un Irak ve Afganistan operasyonları için ayırdığı büyük hacimli savaş bütçesini sürdürdüğü yorumlarına neden oluyor.





Savunma tasarruf



Bunun yanında, bütçede, silah alımı geçen yılın biraz üzerinde, yaklaşık 113 milyar dolar para ayrılıyor. Bu rakam, 2010 mali yılında yaklaşık 105 milyar dolardı. Bütçede, silahla ilgili araştırma ve geliştirme harcamaları için de 76 milyar dolar isteniyor.



Bütçe, gemi inşaatı programı için 25 milyar dolar, devam eden balistik roket programını desteklemek için yaklaşık 10 milyar dolar, yeni helikopterler için 9,6 milyar dolar ve uzun menzilli saldırı programları için 4 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.



Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi bütçesinde de nükleer silahlarla ilgili faaliyetler için 7 milyar dolardan fazla bütçe talebinde bulunuluyor. Bu 2010 mali yılına göre 624 milyon dolarlık artışa tekabül ediyor.



Buna karşın Obama yönetimi, yıllık 2,5 milyar dolar harcanan C-17 transfer uçakları ile 300 milyar dolarlık en büyük silah programı olan F-35 gibi ülkenin güvenliğini tehlikeye atmayacak savunma harcamalarını ise kesmeyi planlıyor. Ayrıca bütçe, donanmadaki bazı araçlar ile yüzergeçer araçların alımıyla ilgili ertelemeleri de kapsıyor.





Obama'nın yeni bütçesinde açık 1,6 trilyon dolar



ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'den onaylamasını istediği yeni bütçede açığın 1,66 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.



Ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi bütçe açığından Bush yönetimini sorumlu tutan Obama, yeni bütçesinde birçok konuya yer ayırdı. Bazı alanlarda kesintilere gideceğini belirten Obama, bazı harcamaları da artırdı. Bu nedenle Obama'nın Kongre'den onaylamasını istediği yeni bütçenin, ülkenin tüm vergilerden elde ettiği gelirden 1,66 trilyon dolar daha fazla olduğu ifade ediliyor. Ancak Obama da, bu açığı, görev süresi sona erene kadar yarıya düşürme sözü veriyor.



Bu yılki önceliğinin işsizlik olduğunu belirten Obama için işsizlikle mücadele etmek ve ekonomiyi desteklemek, federal bütçe açığının üstesinden gelmekten daha öncelikli bir konu. Yeni mali yılda işgücü konusuna ağırlık verecek olan Obama'nın bütçesinin büyük bir dilimi çift haneli işsizlik rakamlarını düşürmeye ayrılmış durumda. İşçi alımı ve ülkenin enerji ve altyapı sektörlerini geliştirmek için 100 milyar dolar vergi teşviki içeren bütçe taslağı, küçük işletmeler ve işsizlik konusunda da birçok öneri getiriyor.



Ancak hükümete, bu yılın eylül ayında kapanacak şu anki mali yılda 3,72 trilyon dolar harcatması öngörülen iş konusundaki önerilerin, 2011 mali yılında da 3,83 trilyon dolar harcamaya neden olacağı düşünülüyor.



Obama, önceki başkan George Bush tarafından getirilen ve süresi dolan, zengin Amerikalara yönelik vergi indirimini de uzatmayarak, bu ödemelerle yüksek vergilerle "sıçrayan" harcamaları kısmen karşılamayı düşünüyor.



Bütçe, Obama'nın önceliklerinden biri olan sağlık reformuyla ilgili konuları da içeriyor. Reform henüz Kongre'de bulunmasına rağmen bütçe, "Sağlık Reformu Ödeneği"nin 2010 yılında başlamasını öngörüyor.



Bütçe önerisi, sağlık sigortası sistemindeki reformları sağlamak için altyapıyı kuracak ödenekleri de içeriyor. Sağlık harcamaları için 1 milyar dolar ayrılan bütçe planında, ihtiyaç duyanlara yönelik federal sağlık sigorta şirketi Medicaid'e 6 ay için 25,5 milyar dolar, gıda güvenliği çabaları için 1,4 milyar dolar ve AIDS ile mücadele için de 3 milyar dolar ayrılması planlanıyor.





