Obama'nın başkanlık döneminin en önemli anı hangisi?

“Başkan’a sorun (AskPOTUS) hashtagi ile sosyal paylaşım platformu Twitter’da soruları yanıtlayan ABD Başkanı Barack Obama, “Obamacare” olarak bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın Kongre’den geçtiği geceyi başkanlığının en önemli anı olarak nitelendirdi



Radikal'de yer alan habere göre, Barack Obama, Louisiana eyaletinde bir okulda katıldığı etkinliğin ardından kişisel Twitter hesabı @POTUS’tan kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bu yıl görev süresi sona erecek olan Obama’ya, başkanlığı döneminde kendisi için en önemli anın ne olduğu soruldu. Obama, ülkede uzun zamandır siyasi tartışmanın odağında yer alan ve kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın Kongre’den geçtiği geceyi başkanlığının en önemli anı olarak nitelendirdi. Obama, “Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın geçtiği geceydi. Truman balkonunda bunun gerçekleşmesini sağlayan tüm çalışanlarla ayakta bulunuyorduk. Milyonlarca insana yardım ettiğimizi biliyorduk” yanıtını verdi.

Sağlık hizmetlerinin niçin hala pahalı olduğuna yönelik bir soruya ise Obama, yasayla birlikte sağlık hizmetlerindeki enflasyonun son yıllarda en düşük seviyeye düştüğünü ancak maliyetlerin, yüksek sigorta primleriyle çalışanlara yüklendiğini vurguladı.

İslam karşıtlığı nasıl sona erdirilecek?

Obama, ABD’de İslam karşıtlığına nasıl sona erdirileceğine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:



“Amerikalıların büyük çoğunluğu çeşitlilik ve dini çoğulculuğun bizim en güçlü yönlerimizden olduğunun farkında. Diğerlerinin ve kendimizin özgürlüğünü korumak için önyargıya ve basma kalıp fikirlere hep birlikte karşı çıkmalıyız.”



Obama, ABD basketbol ligi NBA’nın efsane oyuncuları arasında Micheal Jordan’ı favorisi olarak gösterdi. Basketbol ikonları Michael Jordan, LeBron James ve Kobe Bryant’ın arasından hangisini tercih ettiğinin sorulması üzerine Obama, “Hepsini beğeniyorum ama Chicago Bulls hayranı olarak Michael Jordan diyorum” karşılığını verdi.