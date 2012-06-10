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Dünya

Obama'nın başını getirene deve, Hillary Clinton'ın yerini bildirene horoz ödülü!

Somali'deki Eşşebab örgütü, ABD'nin, liderlerinin başına ödül koymasını alaya alarak, ABD Başkanı Barack Obama'nın başına deve ödülü koydu

10 Haziran 2012 00:33

Eşşebab örgütü liderinin başına ödül koyan ABD yönetimini tiye aldı. Başkan Obama'nın başına 10 deve ödül koyan örgüt, Dışişleri Bakanı Clinton için ise 10 horoz değer biçti.

Somali'deki Eşşebab örgütü, ABD'nin, liderlerinin başına ödül koymasını alaya alarak, ABD Başkanı Barack obama'nın başına deve ödülü koydu.

El Arabiya'nın haberine göre, örgütün liderlerinden Fuad Muhammed Halef, bazı internet sitelerinde yayımlanan açıklamasında, Obama'nın yerini söyleyeni 10 deve, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yerini bildireni ise 10 horoz ve 10 tavukla ödüllendireceklerini belirtti.

Liderlerin başına ödül konulması gibi eylemlerin cihattan vazgeçmelerini hiçbir zaman sağlamayacağını ifade eden Halef, Müslümanların başına ilk kez ödül konulmadığını, geçmişte bunun örneklerini yaşadıklarını kaydetti.

 

33 milyon dolar ödül

 

Amerikalı yetkililer, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Eşşebab'ın 7 liderinin başına yaklaşık 33 milyon dolar ödül konulacağını açıklamıştı.

Yetkililer, Eşşebab'ın kurucusu Ahmed Abdi Muhammed için 7, yardımcıları İbrahim Hacı Cema, Fuad Muhammed Mahmud ve Muhtar Robov için 5'er, Zekeriya İsmail Ahmed Hersi ve Abdullah Yare için de 3'er milyon dolara kadar ödül biçildiğini söylemişti.

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