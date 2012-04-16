Obama'nın başına 10 milyon dolar ödül kondu

İngiltere'deki Lordlar Kamarası’nın ilk Müslüman üyesi olan Pakistan kökenli Nazir Ahmed, ABD Başkanı Obama ve eski Başkan George W. Bush'un yakalanması için 10 milyon dolar ödül koydu.

İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'na 1998'de giren ilk Müslüman olan Ahmed'in, geçen hafta Pakistan'da katıldığı bir resepsiyonda, "Eğer ABD, Hafız Muhammed Said'in yakalanması için 10 milyon dolar ödül koyuyorsa, ben de ABD Başkanı Barack Obama ve selefi George W. Bush'un yakalanması için 10 milyon dolar ödül koyuyorum" dediği iddia edildi.

Üyeliği askıya alındı

İşçi Partisi, Ahmed'in sözleriyle ilgili soruşturma başlattığını ve bu süre içinde Lord Ahmed'in partiden uzaklaştırıldığını bildirerek, "Eğer bu ifadeler gerçekten söylendiyse, bunu kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Obama'nın başına ödül koyan Lord'un üyeliği de askıya alındı.

'Ödül için evimi bile satarım'

Pakistan'daki Express Tribune gazetesi, Lord Ahmed'in cuma günü Pakistan'ın Haripur kentinde, işadamları tarafından onuruna verilen bir davette, bu ödül için evi dahil her şeyini satmaya hazır olduğunu söylediğini iddia etti.

'Adalet önünde hesap vermeliler'

Lord Ahmed, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Irak ve Afganistan'da savaş suçu işlendi ve bu suçların sorumlusu George W. Bush ve Tony Blair'in adalet önünde hesap vermesi gerekiyor, dedim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Ahmed, "Şeytan Ayetleri" kitabıyla tartışmalara neden olan yazar Salman Rüşdi'ye 2007'de "şövalye" unvanının verilmesini eleştirmiş, Rüşdi ile ilgili "elleri kanlı" açıklamasında bulunmuştu.