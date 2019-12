-OBAMA'NIN BABA ÖZLEMİ WASHINGTON (A.A) - 18.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, kendisi 2 yaşındayken ailesini terk eden Kenyalı babasını hala merak ettiğini söyledi. Obama, Babalar Günü'nden bir gün önce radyoda ve internette yayımlanan haftalık konuşmasında, hala çocukken babası yanında olsaydı hayatının nasıl gelişeceğini düşündüğünü belirterek, "Onun yokluğunu hissettim" dedi. Baba olmanın, "kendisi için bazen çok zor, ancak daima tatmin edici iş" olduğunu ifaden eden Obama, babalara, zor zamanlarda bile çocuklarıyla vakit geçirmeyi öncelikleri yapmaları çağrısında bulundu. ABD Başkanı, günümüzde ülkesinde gitgide daha fazla çocuğun babasız büyüdüğüne, diğerlerinin ülkelerine uzakta hizmet eden asker babalarını özlediğine, çocuklarının yanında olan babaların da ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlar geçirdiğine dikkati çekerek, her babanın, "çocukları için doğru olanı yapma" sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Obama, "Hepimiz, çocuklarımızı video oyunlarını kapatıp ellerine kitap almaya teşvik edebiliriz. Hepimiz, oğlumuz için sağlıklı bir öğle yemeği hazırlayabiliriz ya da kızımızla dışarı çıkıp top oynayabiliriz. Hepimiz, çocuklarımıza doğruyla yanlış arasındaki farkı öğretebiliriz ve kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak diğerlerine de öyle davranmanın değerini kendi örneğimizden yola çıkarak gösterebiliriz" dedi. ABD Başkanı, eşi Michelle ile birlikte kızlarının sorumluluk sahibi olmaları için çalıştıklarını ifade ederek, "Malia ve Sasha bugünlerde Beyaz Saray'da yaşıyor olabilirler, ancak Michelle ve ben ödevlerini bitirmelerini, işlerini yapmalarını ve köpeği gezdirmelerini temin ediyoruz" diye konuştu. Obama, anılarını kaleme aldığı "Dreams from My Father" adlı kitabında babasından sıklıkla bahsetmişti. Obama'nın babası, 1982 yılında Nairobi'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.