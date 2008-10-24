Obama'nın ayakkabıları pençe istiyor!

Cumhuriyetciler savurganlıkla eleştirilirken, Demokrat cepheden Obama’nın ayakkabılarının altı delik olarak görüntülen fotoğrafı geldi.



ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’in 150 bin dolarlık gardırobunun olay yaratmasının ardından Demokrat aday Barack Obama’nın kampanya yönetimi, bir açıklama yaptı. Açıklamada, giyim kuşam masraflarının bizzat Obama tarafından ödendiği bildirildi.



Obama’nın takım elbisesi “hit” oldu



Obama’nın kampanya meydanlarında giydiği "Hartmarx" marka, ceketi iki düğmeli koyu lacivert takım elbise moda haline geldi. "Chicago Sun Times" gazetesi, tüketicilerin ısrarla aradığı Hartmarx elbiselerin bir "hit" olduğunu yazdı. Obama, aynı ismin "Gold Trumpeter" koleksiyonundan, kısa bir süre önce, üçü gri ikisi lacivert beş takım satın almıştı.

121 yıllık geçmişiyle ABD’nin en eski takım elbise üreticilerinden olan Hartmarx’ın CEO’su Homi Patel, 1500 dolara satılan aynı takımdan dört adet kullandığını söyledi.



Ayakkabılarının altı delik



Cumhuriyetciler, savurganlıkla eleştirilirken, Demokrat Başkan Adayı Barack Obama’nın bu fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Obama’nın her iki ayakkabısının tabanının da epey yıprandığı, ökçelerinin aşındığı gözleniyor.



Delik çoraplı Dünya Bankası Başkanı









Edirne'de cami ziyareti sırasında yırtık çorapları ile objektiflere yakalanan Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz de uzun süre dünya medyasını meşgul etmişti.



Neden delik çorapla gezdiği konusunda da çeşitli teoriler ortaya atılmıştı. Kimine göre Yahudi asıllı Wolfowitz, cimriliğinin kurbanı oldu. Kimine göre, çorapları kalitesizdi ve kolayca deliniyordu.



Bir başka teoriye göre ise tırnaklarındaki bir rahatsızlık nedeniyle çorapları çabucak deliniyordu. Ama sonuçta hiç kimse nedenini hala kesin olarak bilmiyor.



Kesin olarak bilinen, Türk çorap üreticilerinin kendisine, ömrünün sonuna kadar yetecek kadar çorap hediye gönderdikleri...



Fransa Başbakanı’nın delik ayakkabısı



Fransa Başbakan’ı Dominique de Villepin de 2005 yılında, Paris Havacılık Fuarı’nın kapanış törenlerinde delinmiş ayakkabıları ile herkesin dikkatini çekmişti.



Fransa'nın o günlerde yeni Başbakanı olan Villepin, bacak bacak üstüne atıp başına giydiği pilot şapkası ile gökyüzünde gösteri uçuşu yapan uçakları izlerken foto muhabirler de başbakanın delik ayakkabısını fotoğrafladılar. (Hürriyet)





