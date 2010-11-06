Obama'nın Asya gezisine 'güvenlik önlemeleri' damga vurdu!

T24

18 uçakla taşınacak





Tüm caddeler kapatıldı



Günde 200 milyon dolar harcanacak



ABD Başkanı Barack Obama’nın bugün Hindistan’la başlayan Asya turuna olağanüstü güvenlik önlemleri ve harcamalar damgasını vurdu. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:İşadamları, Beyaz Saray çalışanları, gizli servis ajanları, gazeteciler, aşçılar ve doktorların aralarında bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir ekibin eşlik ettiği Obama, donanma gemileri ve savaş uçaklarıyla korunacak. Gemilerin sayısının onlarca olabileceği belirtiliyor.Obama, “Canavar” lakaplı özel zırhlı aracını da yanına alıyor, konvoy için de 45 araç daha götürülüyor. Tüm güvenlik ekipmanları ve araçları ise 18 adet dev kargo uçağı taşıyor.500 kişilik güvenlik ekibi Obama’dan önce Hindistan’a gelerek hazırlıklara başladı. Başkan, 2008 yılında 176 kişinin öldüğü terörist saldırıların hedeflerinden biri olan Taj Mahal Oteli’nde kalacak. Güvenlik güçleri bunun için hem oteli, hem de Obama’nın uğrayacağı yerleri tek tek dolaşarak güvenlik önlemleri alıyor. Obama için alınan bazı önlemler şöyle:- Taj Mahal Oteli çevresindeki 11 cadde, daha Obama Hindistan’a gelmeden kapatıldı. Bölgede oturan araç sahiplerine özel geçiş kartları hazırlandı.- ABD ordusu mühendisleri Obama’nın Gandi Müzesi’ne yapacağı ziyaret için Mumbai’nin en kalabalık caddesinin üzerine kurşun geçirmez tünel inşa ediyor. 4 metreye 4 metrelik tünelin her noktası güvenlik kameraları ile takip edilecek, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak.- Hindistanlı yetkililer, Obama’nın kafasına düşebileceği ihtimalini gözönüne alarak Gandi Müzesi’nin yakınlarında bulunan tüm ağaçlardaki hindistan cevizlerini toplattı.Mumbai’de güvenliği Gizli Servis elemanları sağlıyor.Günlüğünün 200 milyon dolara mal olması beklenen gezi, ekonomik durgunluğa çözüm bulamadığı için eleştirilen Obama’ya yönelik tepkilerin artmasına neden oluyor. Obama, 10 gün sürecek Asya turunda Hindistan’dan sonra Endonezya, Güney Kore ve Japonya’yı ziyaret edecek.