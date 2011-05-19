Obama'nın Arap Baharı konuşması bugün!



T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bugün yapacağı bir konuşmayla Amerika'nın Arap dünyasıyla ilişkisini yeniden tanımlamaya çalışacak. Independent gazetesinin uzman Ortadoğu gazetecisi Robert Fisk, "Obama'nın güzel sözlerinin işe yaramayacağı" görüşünde.









Financial Times, Obama'nın Mısır'da Müslüman dünyasına hitap ettiği ünlü konuşmadan iki yıl sonra bir kez daha Orta Doğu'daki Amerika imajını güçlendirmeye çalışacağını yazıyor. Şöyle devam ediyor gazete:

"Kahire'de 2009 Haziran'ında yaptığı ve İsrail ile Filistinliler konusunda büyük beklenti yaratan ama hiçbir sonuç alınamayan konuşmasından sonra Obama'nın, hiç de dostça görünmeyen bölgesel kamuoyu karşısında manevra alanı dar."

"Bu hafta yayımlanan Pew Araştırma Anketi'ne göre Ürdün, Türkiye, Mısır ve Filistin topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'ne olumlu bakanların oranı yüzde 20 ya da daha az.



'Obama'nın anlamadığı şey'



Independent gazetesinin deneyimli yazarı Robert Fisk, Obama'nın yapacağı konuşmaya şüpheyle yaklaşanlardan. Fisk, "Obama'nın güzel sözleri Orta Doğu'nun gerçek ihtiyaçlarına hitap etmeyebilir" yorumunu yapıyor ve Obama'nın bugün Orta Doğu konusunda neler söylemesi gerektiğini kendine göre sıralıyor:

"Afganistan'dan yarın ayrılacağız. Irak'tan yarın ayrılacağız. İsrail'e koşulsuz, namert şekilde destek vermeyi bırakacağız.

"Amerikalılar, İsrail'i ve Avrupa Birliği'ni, Gazze kuşatmasını sona erdirmeye zorlayacaklardır. İsrail'e verilecek tüm fonları, kendisine ait olmayan Arap topraklarına koloniler kurmaya tümden ve koşulsuz şekilde son vermediği takdirde, askıya alıyoruz. İster Suudi, Suriyeli ya da Libyalı olsun, Arap dünyasındaki tüm kanlı diktatörlerle işbirliğine ve iş anlaşmalarına son veriyoruz ve tüm bu ülkelerde dev iş çıkarlarımız olduğu halde, demokrasiyi destekleyeceğiz. Ve pek tabi, Hamas'la görüşeceğiz."

"Başkan Obama, tabii ki bunları söylemeyecek. Kendini beğenmiş ve yüreksiz bir insan olarak Orta Doğu'da Batı'nın "dostları"ndan, İsrail'in güvenliğinden bahsedecek ve sanki desteklemişmiş gibi Arap Baharı diye geveleyip duracak.

"Bir de İslam'ın ne büyük bir din olduğunu söylerken duyacağız. (Ama o kadar da büyük demeyecek tabi o zaman Cumhuriyetçiler, Obama'nın doğum sertifikasını istemeye başlarlar.)

"Bin Ladin konusunu kapatıp olanlara sırtımızı dönüp önümüze bakmamızı isteyecek. Korkarım Taliban aynı fikirde değil."

Robert Fisk'e göre "Obama'nın anlamadığı şey, yeni Arap dünyasında artık diktatör yağcılıklarına bel bağlanamayacak olması." Fisk, CIA'in elinde nakit fonları olsa da pek az Arab'ın bu fonlara dokunacağını yazıyor ve Avrupalıların Amerikalılardan çok daha çabuk bu durumu anlayacaklarını savunarak şu sözlerle bitiriyor yazısını:

"Eski Orta Doğu sona erdi. Yeni Orta Doğu başlamak üzere. Uyansak iyi ederiz."