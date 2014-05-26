Obama'nın Afganistan gezisinde CIA skandalı

ABD Başkanı Barack Obama dün günü birlik bir ziyaret için Afganistan’a gitti. Ziyaret, aynı zamanda bir skandala da neden oldu. Zira Obama ile birlikte askeri bilgilendirme toplantısına katılan isimlerin basına verildiği listede, yanlışlıkla CIA’in Afganistan sorumlusu deşifre edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, güvenlik gerekçesi ile gizli tutulan bu isimden dünya basını haberdar olmuş oldu. Listede “İstasyon Şefi” unvanı ile verilen isim; dış ülke temsilciliklerinde CIA’in en yetkili görevlisi için kullanılıyor.



Hatasını fark eden yetkililer ikinci bir liste göndererek ilkinin dikkate alınmaması istendi. Ancak 15 kişilik birinci liste gazetecilere elektronik posta ile gönderilmişti. Beyaz Saray’ın havuz raporu listesine kayıtlı 6 bin kullanıcı da böylece bu detayı öğrenmiş oldu.

ABD basını isim vermedi



Amerikan basını, yetkililerin isteği üzerine haberlerinde CIA’in Afganistan sorumlusunun adına yer vermedi. Bu skandal sonrası CIA’in Afganistan sorumlusunun görevden alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor. Ancak yüzlerce Amerikan ajanının görev yaptığı Afganistan’da deşifre olan CIA yetkilisi sonrası gizli görevlerin tehlikeye gireceği belirtiliyor. Geçen yıllarda buna benzer hadisenin yaşandığı Pakistan’da, istasyon sorumlusu ölüm tehditleri almıştı.