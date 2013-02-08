Obama'nın adayı 'ölüm listeleri'ni savundu

İnsansız hava araçlarıyla saldırılacak kişilerin listesini ABD Başkanı Barack Obama'ya veren isim olarak tanınan Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan dün 4 saat boyunca "ölüm listesi"ni savundu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın CIA başkanlığına aday gösterdiği Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan, insansız hava araçlarının sadece bir caydırıcı unsur olarak, yakın ve büyük terörist tehditler için kullanıldığını iddia etti.

CIA başkanlığını kesinleştirmek için Senato İstihbarat Komitesi'ne yaklaşık 4 saat ifade veren Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan, CIA'nin sorgulama yöntemi ''Waterboarding''i ''menfur'' bir yöntem olarak tanımladı.

İnsansız hava araçlarıyla hedef alınacakların listesini ABD Başkanı Obama'ya bizzat vermesiyle tanınan John Brennan, ifadesi sırasında zor anlar yaşadı.

Oturumda Brennan'ın konuşmaya başlamasıyla büyük bir protesto yaşandı. Brennan birkaç dakika konuşamadı. Protestocular zorla salon dışına çıkarılmasına rağmen protestocuların ardı arkası kesilmedi.

İnsansız hava araçlarının sadece bir caydırıcı unsur olarak, yakın ve büyük terörist tehditler için kullanıldığını savunan Brennan, bu saldırıların cezalandırma aracı olarak kullanılmadığını söyledi.

İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların kanunlara tamamen uyumlu olduğunu iddia eden Brennan, yine de teröristlerin canlı ele geçirilmelerinin bilgi edinme açısından öldürülmesinden daha iyi olduğunu belirtti. Brennan, insansız hava araçları saldırılarında sivil ölümlerin ise seyrek yaşandığını iddia etti.



Obama zor durumda bıraktı



Brennan'ı zor durumda bırakan bir diğer konu ise ifadeden saatler önce ABD Başkanı Barack Obama'nın sürpriz kararı oldu. Obama yurtdışında, El-Kaide ile işbirliği yapan Amerikalılara karşı insansız hava araçlarının kullanılmasının gerekçelerine yönelik Adalet Bakanlığı'nın tavsiyelerini içeren gizli dosyayı, uzun bir direnişin ardından komiteye gönderdi.

İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar, aralarında Yemen ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerde sivillerin de ölümüne neden olduğu için insan hakları savunucuları tarafından "yargısız infaz" olarak değerlendiriyor.

2011 yılının Mart ayında Pakistan'da dört militanı taşıyan bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında aşiret liderleri ve yerel tüccarların da aralarında bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetmişti.