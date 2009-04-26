‘Obama’nın açıklaması normalleşmeyi etkiler’

TBMM Başkanı Köksal Toptan, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasıyla ilgili, "Bu tür açıklamalar, Türkiye ile Ermenistan arasında Türkiye tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan normalleşme sürecine ciddi şekilde olumsuz etki yapmaktadır" dedi.



Toptan, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde "Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi"nin açılışını yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, ABD Başkanı Obama'nın 1915'teki Ermeni olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Toptan, şunları kaydetti:



‘Bilgilendirilmiş değil’



"Tüm bilgilendirme çalışmalarına rağmen öyle anlaşılıyor ki Sayın Obama, 1915'te bu topraklarda neler olduğu konusunda tam bilgilendirilmiş değil. Bu tür açıklamalar, Türkiye ile Ermenistan arasında Türkiye tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan normalleşme sürecine ciddi şekilde olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle Türkiye bundan sonra başka önlemler almak zorunda kalabilir."



Toptan, 2005 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bütün arşivlerimizi açmaya hazırız. Merak eden kim varsa bizim arşivlerimizden yararlanabilir. Herkes arşivlerini açsın" dediğini hatırlatarak, bu çağrıya kimseden bir cevap gelmediğini, Türkiye'nin arşivlerini incelemek için de kimsenin müracaat etmediğini söyledi.



Konu araştırılmadan ve speküle edilerek, Türkiye'ye baskı kurulmak istendiğini vurgulayan Toptan, şöyle devam etti:



"Ermenistan'ı yönetenlerin şunu çok iyi bilmesi lazım, bu yolla Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleşmez. Hele orada zaman zaman yükselen birtakım sorumsuz açıklamalar, bu sürece de kesinlikle olumlu bir katkı yapmaz. Türkiye bulunduğu noktada hedefleri, gücü belli olan bir ülke. Bildiği doğru yolda yürümeye bundan sonra da devam edecektir. O nedenle çok fazla bu beyanatlara takılıp kalmamak lazım."



Türkiye'nin gücünün farkında olduğunu ifade eden Toptan, 23 Nisan'daki konuşmasında "Bu coğrafya bizden sorulur" gibi bir ifadede bulunmak istemediğini, ancak Kafkaslar'da, Ortadoğu'da, Balkanlar'da kalıcı bir barış ve huzur isteniyorsa, bunun Türkiyesiz olamayacağını söylediğini anımsattı.



Toptan, bunu herkesin çok iyi bilmesi gerektiğini, bundan sonraki gelişmelerin de bu istikamette olmasını umduğunu kaydetti.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Türkiye'nin hem bölgesinde, hem de dünyada barışı aradığını, Atatürk'ün dediği gibi hem yurtta, hem dünyada barış arayan bir ülkeden başka bir şey istenemeyeceğini ifade ederek, o nedenle herkesin biraz daha sorumlu hareket etmesinde fayda bulunduğunu dile getirdi.





Azerbaycan ile ilişkiler





Azerbaycan ile ilişkilerin sorulması üzerine de Toptan, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin yöneticiler düzeyindeki ilişkileri çoktan aştığını, halktan halka ilişkiler düzeyine yükseldiğini belirtti.



Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'in dile getirdiği "Bir millet, iki devlet" sözüne atıfta bulunan Toptan, bu ilişkilerin bozulamayacağını kaydetti.



Toptan, bir haber kirliliği olduğunu, Türkiye'de ve Bakü'de bazı yayın organlarının sorumsuz yayın yaptığını, ancak hem Cumhurbaşkanının, hem Başbakanın, hem kendisinin, hem de muhalefet partisi liderlerinin açıklamalarında 2 ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçte de Türkiye açısından bozulmayacağını ifade ettiklerini kaydetti.



TBMM Başkanı Toptan, bu politikalarda bundan sonra da hiçbir değişiklik olmayacağını belirterek, "Türkiye, Azerbaycan aleyhine olabilecek hiçbir metnin altına ne olursa olsun imza atmaz" diye konuştu.

