Obama'nın açık eşcinsel adayı Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Barack Obama’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreterliğine aday gösterdiği açık eşcinsel Eric Fanning’e Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesinde onay verildi.

NTV'nin haberine göre, eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden Fanning’in oylaması Senatou’nun Silahlı Hizmetler Komitesinde sesli oylama yöntemiyle yapıldı.

Komite üyelerinin onayladığı Fanning’in adaylığı, Senato’nun Genel Kurulu’na gönderildi. Ancak Genel Kurul’daki oylamanın ne zaman yapılacağı henüz belirsiz.

Adaylığın buradan da geçmesi durumunda Fanning, ABD ordusunda üst düzey göreve atanmış ilk açık eşcinsel görevli olacak. Obama, Fanning’i Eylül 2015’te ordunun genel sekreterliği konumu için önermişti.

Fanning’le ilgili Obama, “Eric yıllar boyunca verdiği hizmetlerle bu rol için ne kadar yetenekli olduğunu ispatladı. Hem kadın hem de erkek askerlerimize çok doğru bir şekilde liderlik edeceğinden ve ordumuzu güçlendireceğinden eminim” ifadesini kullanmıştı. Daha önce ordunun genel sekreterliğinde alt kademelerde çalışan Fanning, Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ekibinde yer almış, hava ve deniz kuvvetleri sekreterliklerinde roller üstlenmişti.