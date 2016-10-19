Obama'nın abisinden Trump'a destek

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan ağabeyi Malik Obama, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın davetlisi olarak bu geceki başkanlık münazarasına katılacak.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kenya asıllı Demokrat Başkan Barack Obama'nın ağabeyi Malik Obama, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatı boyunca desteklediği Demokrat Parti'nin uygulamalarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve bundan sonra Cumhuriyetçi aday DonaldTrump'ı destekleyeceğini ifade etmişti. Malik Obama, bu maksatla üçüncü ve sonbaşkanlık münazarasına Trump'ın davetlisi olarak katılmak üzere Kenya'da yaşadığı Kogelo köyünden kalkarak ABD'ye gitti.

Kenya doğumlu bir Müslüman olan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Malik Obama,New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Münazaraya katılmak için saatleri sayıyorum. Çok heyecanlı olacak. Trump, ABD'yi yeniden 'büyük' bir ülke yapacağını söylüyor. Ona gönülden inanıyorum. Çünkü o da gönülden konuşuyor" dedi.

"Taciz iddialarına inanmıyorum"

Trump ile ilgili son haftalarda çıkan cinsel taciz iddialarına da inanmadığını ifade eden Malik Obama, "Bu iddialara hiç katılmıyorum. Eğer gerçekse neden daha önce ortaya çıkmadılar. Neden son haftaları bekliyorlar. Trump bu iddialarda bulunan 3 kadını geçen haftaki ikinci münazaraya da çağırmıştı" ifadelerini kullandı.

"Obama ABD'yi çıkmaza sürükledi"

58 yaşındaki Malik Obama, Demokrat Parti ve Başkan Obama'nın 8 yıllık iç ve dış politikalarının ise ABD'yi bir çıkmaza sürüklediğini söyledi. Ortadoğu'daki durum nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde insanların öldürüldüğünü söyleyen Obama, bunda ABD'nin son yıllardaki politikasının payının yadsınamayacak ölçüde olduğunu söyledi. Malik Obama, kardeşi Barack Obama'yı en son 2015 yılında Kenya'ya yaptığı başkanlık ziyareti sırasında gördüğünü, lkendisinin bunun ardından Beyaz Saray'a yaptığı iade-i ziyarette ise çok ilgisiz ve soğuk karşılandığını da söyleyerek kardeşinden beklediği sıcak karşılmayı da göremediğini aktardı.

Üçüncü ve son başkanlık münazarası bu gece Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nden canlı yayınlanacak. Başkanlık seçimi ise 8 Kasım'da düzenlenecek.