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Dünya

Obama'nın "patates" önerisine ret ANKARA (A.A) 

19 Ekim 2011 12:25

-Obama'nın "patates" önerisine ret ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Amerikan senatosu, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin "okullarda verilen yemeklerde patatesin sınırlandırılması" önerisini reddetti. Milletvekilleri, ülkedeki okullarda diğer sebzelerin sınırlandırılmasının yasaklanmasını öngören değişikliği ise destekledi. Obama yönetimi, haftada iki kereden fazla patates ya da diğer nişastalı sebzelerin verilmemesini öneriyor. Ancak buna karşı çıkanlar, patatesin potasyum ve lif kaynağı olduğunu, ayrıca bu sebzenin nakit sıkıntısı çeken okullar için hem ucuz hem de besleyici bir malzeme olduğunu savunuyor.

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