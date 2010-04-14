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'Obama'nın 24 Nisan açıklamasından bir şey beklemiyorum'

Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington'da bulunan Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington'da bulunan Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Obama'nın 24 Nisan açıklaması konusunda bir şey beklemediğini vurgulayan Erdoğan, Medvedev'le MİNSK grubunun daha aktif çalışmasını görüştüklerini ve İran sorununun çözülmesi için Brezilya'nın Türkiye ile birlikte çalıştığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da yapacağı açıklamayla ilgili, ''Daha önce de zaten açıklamamı yaptım. Böyle bir şeyi şahsen ben beklemiyorum. Gerekli mesajlar zaten karşılıklı olarak alınmıştır diye düşünüyorum'' dedi.

Erdoğan, ''Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye Osmanlı Haritaları'' konulu serginin açılışında gazetecilerin ABD'deki temaslarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, ''24 Nisan konuşmasından ne bekliyorsunuz'' sorusu üzerine, ''Daha önce de zaten açıklamamı yaptım. Böyle bir şeyi şahsen ben beklemiyorum. Gerekli mesajlar zaten karşılıklı olarak alınmıştır diye düşünüyorum'' dedi.

Erdoğan, ''Her zaman üçüncü ülkelerin Türkiye ile Ermenistan arasına girmemesini ve yasa tasarılarının kabul edilmemesini istiyorsunuz. Obama'ya bu konudaki tavrınızı net ilettiniz mi'' sorusuna ''Her zaman söylediğim neyse aynısını ilettim. Tayyip Erdoğan'ın bir huyu vardır. Kapının önünde başka, kapının arkasında başka konuşmayı hiç sevmez. Gizli ajanda hiç taşımam yanımda. Her şeyim açıktır. Siyaseti böyle yapmayı öğrendim. Bu süreci devam ettiriyorum, ettireceğim'' yanıtını verdi.

''Obama size net bir yanıt verdi mi? Siz bu kadar net konuşunca Obama size net bir yanıt verdi mi'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''Göreyim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler'' diye konuştu.

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