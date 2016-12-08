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Dünya

Obama'ların tatil masrafları 85 milyon dolar

Judicial Watch isimli bir sivil toplum kuruluşu, Obama ailesinin tatil faturalarını raporladı

08 Aralık 2016 15:49

ABD'de Judicial Watch isimli bir sivil toplum kuruluşu, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi boyunca ailesi ile yaptığı tatillerin ve resmi gezilerin maliyetini hesaplayarak ortaya 85 milyon dolarlık bir fatura çıkardı.

Sabah gazetesi'nde yer alan haber göre Judicial Watch, devletin ödemesi gereken bu faturayla ilgili detaylara yer verirken, Obama ailesinin sadece 2015'te Hawaii'ye yaptıkları seyahatin maliyetinin 4.8 milyon dolar olduğu hesabını yaptı.

İddiaya göre, bu faturanın nedeni Obama ve ailesinin tatile giderken koruma ekibinin de onları izlemesi. Aynı rapora göre, bu tatilde Gizli Servis elemanlarının kaldığı otellerin faturası 1 milyon doları buluyor.

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