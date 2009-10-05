Obamalar'ın 17 yılları

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Beyaz Saray'a taşındıktan sonra ilk defa başbaşa kaldılar.



17'inci evlilik yıldönümünde bir lokantaya giderek, geceyi birlikte geçiren Obama çifti, restoran çıkışı yine de kameralara yakalandı. Obama çifti evlilik yıldönümlerini çok mütevazi bir lokantada kutladı. Washington'da "Blue Duck Tavern" de geceyi başbaşa geçiren Obamalar menüde ise kaz yağıyla kavrulmuş patates cipsi tercih ettiler.



Barack Obama 3 Ekim 1992'de Şikago'da Michelle Robinson ile dünyaevine girmişti. Çift birbirleriyle ilk tanıştıklarında Michelle Obama avukatlık yapıyordu. Obamaların şu anda Sasha ve Malia adlı iki çocuğu bulunuyor.