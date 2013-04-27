Obamalara en değerli hediyeyi Sarkozy vermiş

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2011 yılında Başkan Barack Obama ve eşi Michalle Obama'ya yabancı devlet adamlarından gelen gelen hediyeleri açıkladı. Yayınlanan rapora göre, en değerli hediyeler eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'den geldi.



Dışişleri Bakanlığı, yıllık veya iki yılda bir, yabancı devlet adamlarının ABD yetkililerine verdikleri hediyeleri tasnif ederek yayınlıyor.

Buna göre, 2011 yılında ABD Başkanı Obama ve ailesine en değerli hediyelerin Sarkozy ve eşi Carla Bruni'den geldiği kaydedildi. Sarkozy ve eşinin gönderdiği hediyelerin değerinin 41 bin dolardan fazla olduğu bildirildi.

Obama ve ailesine gelen hediyeler arasında ünlü bir moda markasının ürünleri, parfüm, sabun ve kristal eşyalar bulunuyor.

Yabancı devlet adamlarının verdikleri bu hediyelerin büyük çoğunluğu, Ulusal Arşiv bölümüne teslim ediliyor.