T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obamalara en değerli hediyeyi Sarkozy vermiş

ABD Başkanı Barack Obama ve eşine, 2011'de en değerli hediyelerin Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşinden geldiği belirtildi

27 Nisan 2013 10:57

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2011 yılında Başkan Barack Obama ve eşi Michalle Obama'ya yabancı devlet adamlarından gelen gelen hediyeleri açıkladı. Yayınlanan rapora göre, en değerli hediyeler eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'den geldi.
 
Dışişleri Bakanlığı, yıllık veya iki yılda bir, yabancı devlet adamlarının ABD yetkililerine verdikleri hediyeleri tasnif ederek yayınlıyor.

Buna göre, 2011 yılında ABD Başkanı Obama ve ailesine en değerli hediyelerin Sarkozy ve eşi Carla Bruni'den geldiği kaydedildi. Sarkozy ve eşinin gönderdiği hediyelerin değerinin 41 bin dolardan fazla olduğu bildirildi.

Obama ve ailesine gelen hediyeler arasında ünlü bir moda markasının ürünleri, parfüm, sabun ve kristal eşyalar bulunuyor.

Yabancı devlet adamlarının verdikleri bu hediyelerin büyük çoğunluğu, Ulusal Arşiv bölümüne teslim ediliyor.

ETİKETLER

barack obamamichalle obamanicholas sarkozycarla bruniabdfransabeyaz sarayhediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24