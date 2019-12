Obamalar 1 yılda 2.6 milyon dolar kazandı

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, 2008 yılında 2,66 milyon dolar kazanç elde etti.



Beyaz Saray tarafından yayımlanan yıllık vergi bültenine göre, geçen yıl 2,66 milyon dolar kazanan Başkan Obama ve first lady Michelle, hayır işlerine 172 bin 50 dolar bağışladı, 933 bin dolar vergi ödedi.



Obamaların, kazançlarının büyük bölümü, başkanın kitap satışlarının telif ücretlerinden geldi.



Obama, biri otobiyografi ve diğeri ise siyasi görüşlerini anlattığı ve hala en çok satanlar listesinde yer alan iki kitap yazdı.



Başkan Obama'nın siyasi görüşlerini anlatan ve 2006 yılında basılan ''The Audacity of Hope-Umudun Cesareti'' 67 haftadır New York Times'ın çok satanlar listesinde yer alıyor. Listelerde 142 haftadır yer alan otobiyografisi ''Dreams From My Father-Babamdan Hayaller'' ise 8. en çok satan kitap konumunda bulunuyor.



Obamalar, 855 bin 323 dolar federal vergi, 77 bin 883 dolar eyalet gelir vergisi öderken, kazançlarının yüzde 6,5'ini hayır işlerine harcadı. Bağışların en büyüğü, 25 biner dolarla, insani yardım kuruluşları ile etnik azınlıklardan gelen ABD'li öğrencilere destek sağlayan United Negro College Fund'a gitti.



Obama'nın geliri, 4,2 milyon dolar kazanç elde ettiği 2007 yılına göre geçen yıl düştü.



ABD Başkanı resmi olarak 400 bin dolar kazanırken, başkan yardımcısının maaşı ise yaklaşık 220 bin dolar.



ABD'de ortalama yıllık hane halkı geliri 50 bin dolar civarında.