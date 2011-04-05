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Dünya

OBAMA GBAGBO'NUN İKTİDARI BIRAKMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A)

05 Nisan 2011 10:34

-OBAMA GBAGBO'NUN İKTİDARI BIRAKMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 05.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybettiği BM tarafından onaylanan Laurent Gbagbo'nun iktidarı derhal terk etmesini istedi. Beyaz Saray'dan yayımlanan yazılı açıklamada, Barack Obama'nın Laurent Gbagbo'yu Fildişi Kıyısı halkının siyasi iradesine saygı duymaya davet ettiği ve "iktidarda kalma iddiasından vazgeçmesi" yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.  Obama'nın Afrika ülkesi Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo Ondimba'yla telefonda görüştüğünü de aktaran açıklamada, görüşmede iki devlet başkanının Fildişi Kıyısı'ndaki "krizin bir an önce sona erdirilmesi gereği" konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Obama'nın Ondimba'yı Gabon'un BM Güvenlik Konseyinde Fildişi Kıyısı konusu ile ilgili oynadığı önemli rolden ötürü de tebrik ettiği belirtildi.  Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybeden Gbagbo, devlet başkanlığı yetkilerini seçimin galibi Alessane Quattara'ya devretmeye itiraz etmişti.

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