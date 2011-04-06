-OBAMA'DAN GBAGBO'YA "BIRAK" ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 05.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybettiği BM tarafından onaylanan Laurent Gbagbo'nun, iktidarı derhal devretmesi ve kendisi için savaşanlara silahlarını bırakmaları talimatı vermesi gerektiğini belirtti. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Fildişi Kıyısı'ndaki güvenlik vaziyetinden derin kaygı duyduğunu kaydetti. BM barış güçlerinin sivillerin korunmasında oynadığı role güçlü destek verdiğini ve bu misyona destek sağlayan Fransız güçlerinin çabalarını da memnuniyetle karşıladığını belirten Obama, şöyle devam etti: "Eğer Laurent Gbagbo geçen yılki devlet başkanlığı seçimlerinin sonucuna saygı duymuş olsaydı, trajik biçimde şu anda tanık olduğumuz şiddet olaylarının önüne geçilebilirdi. Bu şiddet ve katliamı durdurmak için, eski Devlet Başkanı Gbagbo iktidarı derhal terk etmeli ve kendisi için savaşanlara silahlarını bırakmaları talimatı vermeli. Çatışmaların sürdüğü her bir gün, daha çok acılar getirecek ve Fildişi Kıyısı halkının hak ettiği barış ve refah dolu bir geleceği erteleyecek." Fildişi Kıyısı halkının bu kargaşa döneminde çok acılar çektiğine işaret eden Obama, ABD'nin, ülkenin batısındaki katliam haberleri ve masum sivillerin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda uluslararası toplumun derin kaygılarını paylaştığını kaydetti. Obama, ülkedeki tüm tarafların itidal göstermesi ve halkın haklarına saygı duyması gerektiğini vurguladı. Fildişi Kıyısı'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Devlet Başkanı Alassane Uattara'nın, sivillere yönelik saldırılar düzenleyenlere bunun hesabının sorulacağı taahhüdünde bulunmasından memnuniyet duyduğunu da belirten Obama, "ABD, Laurent Gbagbo'nun iktidardan çekildiği ve Devlet Başkanı Uattara ve hükümetinin şu anki krizin ötesine geçmeyi başarıp, tüm ülke halkına hizmet verdiği bir geleceği desteklemeye devam edecek" ifadesini kullandı. -GBAGBO: UATTARA'YI TANIMIYORUM- Laurent Gbagbo, Fransız LCI televizyonundan bir gazeteciye yaptığı açıklamada, Uattara'yı seçimin galibi olarak tanımayacağını söyledi. Fransa ve BM'nin iktidardan vazgeçtiğine ve Uattara'yı devlet başkanı olarak tanıdığına ilişkin bir belgeyi imzalamasını istemesiyle ilgili olarak Gbagbo, "Uattara'nın zaferini tanımıyorum. Bunu imzalamamı neden istiyorsunuz?" dedi. -BM: GBAGBO HENÜZ TESLİM OLMADI- Fildişi Kıyısı eski devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun teslim olduğu haberlerini yalanlayan BM, kendisiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bir BM yetkilisi verdiği bilgide, Gbagbo'nun teslim olmak istediğini ve BM koruması talep ettiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de yaptığı açıklamada, Gbagbo'nun ülkeden ayrılmasının koşullarına ilişkin görüşmelerin, Fildişi Kıyısı'ndaki Fransa Büyükelçiliği'nde, Gbagbo'nun temsilcisi Alcide Djedje ile yapılmakta olduğunu açıkladı.